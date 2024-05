Negoziati Hamas-Israele in stallo Gli States negano aiuti a Netanyahu

I negoziati in corso a Doha per arrivare a un cessate il fuoco fra Israele e Hamas hanno rischiato di saltare dopo l'attacco israeliano di ieri all'ospedale di Al-Shifa a Gaza. Secondo quanto si legge sulla stampa araba ripresa da quella israeliana, sono stati i funzionari egiziani presenti al ... Continua a leggere>>

Mentre Israele è pronta a lanciare l'offensiva di terra su Rafah , l'Egitto prova a rilanciare i negoziati per cessate il fuoco temporaneo e rilascio degli ostaggi: oggi attesa una delegazione del Cairo in Israele per riprendere i colloqui.Continua a leggere Continua a leggere>>

Clima rovente in Medio Oriente. Nelle prossime ore è attesa la risposta di Hamas alla bozza di accordo egiziana per la tregua con Israele, ma difficilmente arriverà una fumata bianca. L’alto responsabile del gruppo palestinese Osama Hamdan ha reso noto che la posizione dei miliziani è per il ... Continua a leggere>>

Tra Netanyahu e Hamas visioni incompatibili. La tregua è un miraggio - Mentre Israele non ha alcuna intenzione di concedere ... «Abbiamo individuato segnali allarmanti che Hamas non intende stipulare alcun accordo con noi, che abbiamo concesso ai negoziati un certo ... Continua a leggere>>

In Medio oriente negoziati in stallo: la guerra prosegue (16 morti a Rafah) - Mag 6, 2024 M.O. Roma, 6 mag. (askanews) – Mentre i negoziati per una tregua in Medio Oriente sono nuovamente finiti in un vicolo cieco, i combattimenti tra Israele e Hamas continuano. Sedici persone ... Continua a leggere>>

Israele-Hamas, frenata sulla tregua. Idf a popolazione Rafah: "Iniziate a spostarvi" - Idf a popolazione Rafah: 'Iniziate a spostarvi'. Ai civili viene chiesto di spostarsi verso la zona umanitaria delle aree di al-Mawasi e Khan Younis ... Continua a leggere>>