I pronostici di lunedì 6 maggio | Serie A - Premier Leagu - Ligue 1

(Di lunedì 6 maggio 2024) Idi: ci sono due posticipi inA, uno ine e uno in1 più altre partite in giro per il mondo. La trentacinquesima giornata diA si chiude con due posticipi molto importanti in zona Championse e zona retrocessione. L’Atalanta chiede strada alla Salernitana prima della decisiva sfida di ritorno delle semifinali di Europae: tre punti fondamentali che la squadra allenata da Gasperini non vorrà farsi sfuggire. Fabio Cannavaro (LaPresse) – IlVeggente.itL’Udinese a rischio retrocessione proverà ad approfittare della crisi del Napoli in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol almeno una volta.altre ...