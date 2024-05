Cos' è e come si prepara la fainè sarda - la torta con farina di ceci nata grazie ai marinai

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 6 maggio 2024)na in Toscana,ta in Liguria, in Sardegna lasalata condisi chiamaed è una vera delizia. Particolarmente legata alla zona di Sassari, è diffusa anche a Carloforte, il comune dell’isola di San Pietro che con la tradizione ligure condivide molto., la specialità del Mediterraneo Il rapporto tra liguri, toscani e sardi risale al periodo giudicale, prima di intensificarsi poi con le Repubbliche Marinare, e si rispecchia anche in cucina. In generale, l’uso delladiper torte e fritti è metafora del Mediterraneo, dalla Sicilia a Marsiglia: in Italia, questo ingrediente versatile si mescola con acqua, sale e un buon olio extravergine d’oliva per creare unabassa, ...