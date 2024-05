Un partito? Non proprio | che brutta fine fa la chat di Giannini in tempo record

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) «È sempre 25 aprile», come titolo, fa un po' l'effetto del giorno della Marmotta. Per chi se lo ricorda, il film di Bill Murray in cui il protagonista finisce in un looprale e rivive, ogni giorno, lo stesso giorno. E, ironia, è un plot che ricorda un po' la storia recente della sinistra italiana, tormentata dai déja vù. Quanti, nella iniziativa di Massimo(dopo la ricapitoliamo) ci rivedono i “girotondi” di Nanni Moretti o il “Popolo viola” o le “sardine”? Forse è più un copia/incolla della versione morettiana, a pensarci bene, perché quella odierna, come allora, è una rivolta delle élite di sinistra contro il principaledella sinistra, colpevole di non sapersi opporre a mestiere contro un governo di “oppressori”. All'epoca il “despota” era Silvio Berlusconi. Oggi c'è Giorgia Meloni. Ma cambia poco. Piccolo recap ...