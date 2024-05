Google e Apple minacciati dalle leggi antitrust | la situazione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dal precedente di Microsoft di ventisei anni fa, alladi oggi died: lepronte a colpire di nuovo Già nel 1998 il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva sferrato un attacconei confronti di Microsoft. La nota azienda, in seguito a un iniziale rallentamento, è poi riuscita a emergere riconquistandosi la sua posizione tra le migliori sul mercato. Oggi, a 26 anni di distanza, unaanaloga sta accadendo cone la. Per quanto riguarda la prima il caso è stato aperto a settembre dello scorso anno. L’accusa mossa è quella di aver trasformato il motore di ricerca in un monopolio illegale che soffoca la concorrenza e l’innovazione. Per quel che concerne la ...