Ieri in Campania | 21enne investita e uccisa - preso il conducente del Suv A Benevento 13enne muore improvvisamente

Le notizie principali in Campania di Ieri, venerdì 3 maggio 2024. Avellino – Diventare sindaco di Avellino. Più facile a dirsi che a farsi di questi tempi. Eppure gli aspiranti, in queste ore, cominciano a spuntare come funghi. "Il mio sogno da bambino, fare il primo ...

Le notizie principali in Campania di Ieri, giovedì 2 maggio 2024. Avellino – Al primo trimestre del 2024 le proiezioni delle tragedie sul lavoro continuano a rimanere drammaticamente stabili se non peggiori. In Campania da inizio anno sono 12 i morti sul lavoro da inizio ...