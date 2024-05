Il trucco colorato per gli occhi nella sua versione più contemporanea

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 6 maggio 2024) Si dice che il nero stia bene con tutto, eppure è il colore a emozionarci più di ogni altra cosa. Sfumature e tonalità da portare sulle palpebre, per provare a condizionare l’umore, trovando ogni giorno un pizzico di gioia, determinazione, amore. Un’esigenza imposta dall’arrivo dell’estate, ma anche dall’attenta osservazione delle sfilate, che impongono un ritorno a un, purché elegante. Nuance da calibrare con attenzione, affinché l’abbinamento trae ombretti sia perfetto, adatto a mettere in risalto l’iride, ma in modo inaspettato. Pur morigerata, la tinta si disperde attorno agli, giocando con effetti bicolor e accostamenti audaci, che circondano lo sguardo, si ...