Traffico Roma del 06-05-2024 ore 07 | 30

(Di lunedì 6 maggio 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati questo primo appuntamento della giornata un’informazione sulla viabilità esul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna dal video con Prenestina sino alla via Appia in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dall’uscita Ottavia Trionfale fino allo svincolo per via del Casale Lumbroso sempre in esterna a Code a tratti dalla dalla Tiburtina abbiamo cose sulla diramazioneSud sul tratto Urbano dellaL’Aquila rispettivamente da Torrenova al raccordo è dal raccordo anulare alla tangenziale est e i tuoi Genziane corre verso San Giovanni dalla stazione Tiburtina a viale Castrense in questo tratto da registrare un incidente all’altezza dell’uscita San Lorenzo Porta Maggiore come anche in ...