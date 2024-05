Abodi | Quanta agitazione sul controllo finanziario in Serie A - dov’erano quando stralciavano i debiti?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 6 maggio 2024): «sul?» “La bozza contiene tanti altri articoli, dopo vent’anni. Ho visto tanta, avrei voluto che lo stesso fermento l’avrei voluto vederesono stati stralciati idei club professionistici di A, B e C per oltre 100 milioni solo nell’ultimo anno e mezzo, due anni. Evidentemente i controlli non hanno fermato alcune realtà. Peraltro è una bozza soggetta a ulteriori contributi. La bozza è uscita in maniera indebita e non corretta. Il testo non è definitivo”. Andreadifende la nascita di un’agenzia governativa di vigilanza e...