Inter, derby per 37mila, San Siro già esaurito... a metà. Al Milan 4.350 biglietti (Di martedì 1 febbraio 2022) Pienissimo... a metà. Il paradosso del vecchio Meazza è che per i derby scudetto di sabato ci sarebbero state 200mila richieste e invece a San Siro ci saranno appena 37.700 privilegiati. Questo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 1 febbraio 2022) Pienissimo... a. Il paradosso del vecchio Meazza è che per iscudetto di sabato ci sarebbero state 200mila richieste e invece a Sanci saranno appena 37.700 privilegiati. Questo ...

Advertising

SerieA : Uomini da Derby : - 5?? ?????????? @Inter @acmilan #InterMilan #SerieATIM?? #WeAreCalcio - SerieA : ?? Direzione Derby ?? 6?? giorni a #InterMilan @Inter @acmilan #SerieATIM?? #WeAreCalcio - socios : ?? GIVEAWAY ?? Ti portiamo a San Siro per una delle partite più attese della stagione ?? Prova a vincere 2 biglietti… - sportli26181512 : Primavera, Milan-Inter: la designazione arbitrale: In vista del derby Primavera di oggi alle ore 15, la sfida verrà… - sportli26181512 : Inter, derby per 37mila, San Siro già esaurito... a metà. Al Milan 4.350 biglietti: Inter, derby per 37mila, San Si… -