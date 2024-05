Cosa può succedere a nostro figlio - se prendiamo la toxoplasmosi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’eventualità di contrarre lain gravidanza è un pensiero che assilla molte donne, per i pericoli ai quali si viene esposte con tale patologia. Per questo motivo, tra i primissimi esami che verranno prescritti in gravidanza, c’è proprio quello finalizzato a verificare che si sia immuni o meno. Come vedremo a breve, se lanon è stata presa in precedenza, all’incirca ogni mese sarà necessario sottoporsi al prelievo del sangue al fino di verificare che non si sia contratta la malattia e bisognerà sempre cercare di prevenirla sino al termine della gestazione, con una serie di attenzioni che approfondiremo in seguito. Per le donne che invece scoprono di essere immuni, immuni in quanto la malattia contratta nel passato, anche senza sintomi, non può essere presa nuovamente, la gravidanza proseguirà con qualche ansia in meno. In ...