Nei Vangeli si gioca la libertà Il nuovo libro di Antonio Spadaro

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’introduzione comincia così: “Il Cristo è un ‘personaggio in cerca d’autore’. Gesù è ‘uno, nessuno, centomila’, molto più di Vitangelo Moscarda. E con lui si capisce meglio perché in realtà il protagonista di ogni storia possa fermarsi all’improvviso, sfondare la ‘quarta parete’, voltarsi verso di noi, e chiederci: E voi, chi dite che io sia?”». Teologo presbiteriano, Joseph Butler è ricordato anche per aver detto che “ogni cosa è quello che è, e non un’altra cosa”. Mi sono trovato per caso davanti a questa sua frase proprio pochi minuti prima di aprire “Gesù in cinque sensi”, ilvolume di(Marsilio), che ho letto sentendo il nesso evidente con il suo recente “Dialoghi sulla fede”, proposta sotto forma di intervista dei suoi colloqui con Martin Scorsese, e con il meno recente “Una trama divina”, che come il ...