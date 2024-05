Roma - la Guardia di Finanza dona ai Vigili del Fuoco oltre 3 500 litri di gasolio sequestrati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 – Una partita disequestrata di recente a un impianto di distribuzione stradale di carburanti ubicato a, nel quartiere Tuscolano, è stata consegnata dai Finanzieri del Comando Provinciale dialle Scuole Centrali Antincendi “Capannelle” del Corpo Nazionale deidel, che la utilizzerà per la propria attività istituzionale. Le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di, nel corso di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, avevano proceduto al sequestro del carburante, denunciandone il titolare per le ipotesi di reato di frode in commercio e di sottrazione di prodotto energetico all’imposizione, dopo aver appurato la “non conformità” agli standard ...