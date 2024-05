Estrazione Million Day di oggi - 3 maggio 2024 | i numeri vincenti di venerdì

(Di venerdì 3 maggio 2024)Day: iin diretta live, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’deidelDay, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’. TPI segue tutte le estrazioniDay in tempo reale. Di seguito quelle di3 ...

MillionDay : di seguito i Numeri vincenti relativi al l’estrazione del 2 maggio 2024 , con gli altri Numeri dell’Extra MillionDay . In palio un milione di euro! Ecco arrivato il momento per una nuova doppia estrazione del MillionDay . Il ricco gioco a premi gestito da Lottomatica è lotteria che, ogni ... Continua a leggere>>

Million Day Million Day ed Extra giovedì 02 maggio 2024 : ecco i numeri vincenti delle estrazioni di oggi (13.00 e 20.30) . I numeri vincenti dell’estrazione di oggi per il concorso Million Day. Pronti per scoprire la combinazione vincente dell’estrazione di ... Continua a leggere>>

million Day, l’estrazione delle 20:30 di giovedì 2 maggio - Oltre al ‘classico’ appuntamento delle 20,30, c’è anche un nuovo appuntamento a pranzo. Ogni giorno alle 13:00 c’è una nuova combinazione vincente sia del million Day sia dell’Extra. Continua a leggere>>

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi 3 maggio - Katie e Carter stanno trascorrendo una serata romantica insieme, per cercare di dimenticare tutte le cose brutte accadute negli ultimi giorni alle loro famiglie. Nel frattempo, mentre Finn e Steffy ... Continua a leggere>>

MAX Power Arranges Targeted Strategic Private Placement To Raise Up To $1.65 million - VANCOUVER, British Columbia, May 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — MAX Power Mining Corp. (CSE: MAXX;MAX Power Mining Corp.FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES (GlobeNewsWire) Padovanews è un periodico ... Continua a leggere>>