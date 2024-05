Ti squarto - picchia l' ex incinta e le rompe le costole | condannato a sei anni

(Di venerdì 3 maggio 2024) La sua ex aveva reso testimonianza tra le lacrime, lo scorso gennaio, davanti ai giudici del Tribunale collegiale di Rimini, e ieri per quei maltrattamenti inflitti da un ex compagno che non si era fermato neanche quando lei era, il Pubblico Ministero Luca Bertuzzi ha chiesto una condanna a 6di reclusione. Come riportano i quotidiani riminesi l ’uomo, un 44enne originario di Foggia,...

