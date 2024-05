Episodi Finale de ' Il Re' su Sky e NOW | Bruno Testori affronta il momento più critico

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un vero re sa comere anche le circostanze più difficili ed è ilperdi riprendere in mano le redini di una situazione sempre più complessa e violenta. Nei capitoli finali (settimo e ottavo) de Il Re, il prison drama Sky Original con protagonista Luca Zingaretti, disponibili da venerdì 3 maggio in esclusiva su Sky e e in streaming su NOW, il direttore del carcere dovrà mettersi in gioco in prima persona per ristabilire l’ordine dentro e fuori il San Michele.Mentre fra le mura del carcere la situazione si fa sempre più tesa, nel settimo capitolo Sonia (Isabella Ragonese) torna per riprendere il suo ruolo e riconquistare la fiducia di(Luca Zingaretti). Intanto Claudia (Caterina Shulha) riesce ad ottenere nuove, fondamentali informazioni sul caso SlimPetroil. ...