(Di venerdì 3 maggio 2024) Il portiere dei nerazzurri: "Buffon è stato il mio idolo quando ero giovane". MILANO - Lascudetto dell'ha colpito molti. Fra questi il portiere nerazzurro, lo svizzero Yann, che ha confessato, dalle colonne del "Corriere della Sera" di essersi stupito. "Sono sincero, non avrei ma

Il 28 aprile si terrà l’evento Difendiamo il Paradiso ! “una vera festa del mare e per il mare , presso il Parco Sommerso di Gaiola” . Si terrà il 28 Aprile 2024 dalle ore 10:00 alle ore 17:00, l’evento Difendiamo il Paradiso ! “Una vera e propria festa del mare e per il mare , presso il Parco Sommerso ... Continua a leggere>>

Il bilancio sul primo anno all'Inter e il possibile arrivo di Bento: parla sommer - Quando è sbarcato a Milano c'era un po' di scetticismo sul suo conto dovuto soprattutto all'età, ma nonostante i 35 anni Yann sommer si è confermato un portiere di assoluto valore ed è stato uno dei p ... Continua a leggere>>

Calcio: Inter. sommer "festa titolo incredibile, Champions dispiacere" - Il portiere dei nerazzurri: 'Buffon è stato il mio idolo quando ero giovane'.MILANO (ITALPRESS) - La festa scudetto dell'Inter ha colpito molti. Continua a leggere>>

sommer: “festa Scudetto incredibile. Inter difesa top in Europa. Buffon idolo, Thuram e Bento…” - sommer svela i suoi segreti: “Il the matcha, una bevanda giapponese. Mi dà la spinta per l’allenamento al mattino e mi fa sentire meglio e la meditazione. Ha un ruolo molto importante nella mia ... Continua a leggere>>