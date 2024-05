Come finisce la pellicola con Ryan Reynolds?

9-1-1, dal 29 maggio la settima stagione su Disney+ - La settima stagione del procedural targato ryan Murphy debutterà dal 29 maggio 2024 con nuovi episodi disponibili ogni mercoledì, a della messa in onda americana su Disney+ all’interno del brand di ... Continua a leggere>>

The Fall Guy, ryan Gosling viene scambiato per ryan Reynolds (ma è uno scherzo) - ryan Gosling sta portando avanti la promozione di The Fall Guy, l'ultimo film di David Leitch di cui è protagonista insieme ad Emily Blunt, in maniera originale. Prima dell'arrivo della pellicola al c ... Continua a leggere>>

Il caso Thomas Crawford come finisce, finale spiegazione del film - Come finisce Il caso Thomas Crawford ... Tuttavia, il giovane assistente distrettuale Willy Beachum, interpretato da ryan Gosling, non si dà per vinto. Nel corso del film, Crawford ha sempre ... Continua a leggere>>