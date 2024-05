Travolto da un’auto mentre va a scuola - grave un bambino nel Modenese

Bimbo di otto anni investito da auto nel modenese, è grave - (ANSA) - MODENA, 03 MAG - Un bambino di otto anni è stato investito da un'auto questa mattina dopo le 6 a Roccamalatina di Guiglia, sull'Appennino modenese, e le sue condizioni sono gravi. L'incidente ... Continua a leggere>>

Da domani la tre giorni conclusiva con Mazzucco, Early Caporello e Sala In evidenza - Pienone per gli eventi del Primo Maggio: tutto esaurito per la selezione Visioni Sarde, bene anche il laboratorio per bambini e i progetti con le scuole. È stato un Primo Maggio ricco di eventi partec ... Continua a leggere>>

Premiati i vincitori delle iniziative con le scuole - Giovedì 2 maggio sarà il turno dei Caesar Design Film Award, con Riccardo Falcinelli e Simona Finessi superospiti ... Continua a leggere>>