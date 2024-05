4 consigli per rendere un appuntamento femminista

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 30 aprile 2024) L’idea di assumere una prospettivaquando si parla di appuntamenti romantici potrebbe sollevare domande su come ci si dovrebbe avvicinare a questi incontri. Secondo Robin Clark, una coach di appuntamenti, l’approccio di una donnadovrebbe differire notevolmente da quello di una donna che non lo è. Clark offre un corso chiamato Date Like a Feminist, volto ad aiutare le donne a eliminare gli elementi patriarcali dalle loro vite e a riconoscere subito i partner sessisti. L’approccio di Clark suggerisce un rifiuto delle norme tradizionali dei rapporti, dove le donne spesso si sentono obbligate a essere accomodanti e a sacrificare i propri bisogni e desideri per mantenere la pace. Invece, il corso di Clark promuove l’idea di stabilire confini chiari e una maggiore assertività nel perseguire ciò che si desidera e ciò che ci si merita ...