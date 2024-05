La società mandi un segnale La Curva Sud va in sciopero | niente tifo per Milan-Genoa

Il tifo del Milan entra in sciopero . Lo ha annunciato il gruppo ‘Banditi’ con un comunicato apparso sul profilo social degli ultras rossoneri. “Domenica contro il Genoa Curva Sud Milan o ed AIMC non esporranno striscioni/bandiere/stendardi e si asterranno da qualsiasi forma di tifo – si legge nel ... Continua a leggere>>

Lopetegui divide il Milan : i tifosi vogliono Conte, mentre la dirigenza valuta lo spagnolo, attesa Cardinale I tifosi del Milan , sui social e nella vita reale, hanno già dato la loro sentenza: non vogliono Julen Lopetegui . Adesso l’hashtag più in voga è diventato #Nopetegui. Lo spagnolo è stato ... Continua a leggere>>

I tifosi del Milan per la Panchina vorrebbero Antonio Conte, ma la società starebbe valutando Conceicao del Porto I tifosi del Milan per la Panchina vorrebbero Antonio Conte, ma la società starebbe valutando Conceicao del Porto. Diversi i nomi usciti nelle ultime settimane per il dopo Pioli con ... Continua a leggere>>