Meteo in miglioramento con l' arrivo del primo weekend di maggio

(Di venerdì 3 maggio 2024) AGI - Tempo incon l'deldima il maltempo potrebbe avere altre carte da giocare. Correnti fresche e instabili scorrono sul Mediterraneo centrale portando condizioniancora instabili in Italia. Nelle prossime ore attesi ancora acquazzoni e temporali sparsi - si legge in una nota de Centro Metreo Italiano - specie sulle zone interne del Centro-Sud. Con l'deldicomunque è atteso un generalegrazie ad un piccolo promontorio anticiclonico in estensione sul Mediterraneo centro-occidentale. Tempo più asciutto e anche temperature in rialzo con valori comunque in linea o al più poco al di sopra delle medie. Ultimi ...

AGI - Un promontorio anticiclonico si estende sul Mediterraneo centro-occidentale portando condizioni Meteo per lo più asciutte sull'Italia. Una circolazione depressionaria sui Balcani spinge invece correnti fresche verso le regioni del Sud Italia dove ci sarà ancora la possibilità di qualche ... Continua a leggere>>

Un promontorio anticiclonico che si sta estendendo sul Mediterraneo centro-occidentale, sta portando condizioni in gran parte asciutte sull'Italia. Ma una circolazione depressionaria sui Balcani sta spingendo alcune correnti fresche verso le regioni del Sud Italia dove potrebbe verificarsi ancora ... Continua a leggere>>

meteo: occhio alla seconda decade di Maggio, ecco il motivo - Previsioni per il weekend Nonostante l’instabilità attuale, ecco il miglioramento per il prossimo weekend ... 5 (e in parte anche all’inizio della prossima settimana) il meteo potrebbe quindi ... Continua a leggere>>

Wetter, Giuliaccis Worte: „So etwas haben wir seit 10 Jahren nicht mehr gesehen“ - Il meteo a cui stiamo assistendo sembra quasi più autunnale ... Non è terminata, infatti porterà ancora rovesci e temporali in tutte le regioni, poi ci sarà un miglioramento nel weekend, tranne alcuni ... Continua a leggere>>

Ultime ore di instabilità, in arrivo un weekeend di primavera - Ultime ore di instabilità meteorologica, e quello in arrivo sarà un weekend soleggiato e gradevole. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLmeteo.it, conferma un deciso miglioramento delle condizioni m ... Continua a leggere>>