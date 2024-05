Jane Goodall al Bioparco | presentato il coordinamento tra zoo italiani per il benessere degli scimpanzé

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 3 maggio 2024) La scienziata inglese, primatologa e ambientalista nota in tutto il mondo per i suoi fondamentali studi sugli, ha partecipato oggi all’incontro intitolato: ‘dei Grandi Primati. Cambiare si può’ aldi Roma, durante il quale è statoil neonato “ABC” (Antropomorfe:e Conservazione) tra quattro giardini zoologici. Laha dichiarato: “sono felice di venire in Italia, visti gli sforzi di alcune strutture zoologiche per migliorare le condizioni di vitae di altri animali in cattività”. “Le scoperte scientifiche sul campo hanno chiaramente dimostrato che una specie intelligente e ...