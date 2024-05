‘Rinnoviamo Casapesenna’ - presentati altri tre candidati

Tempo di lettura: 2 minutiLa lista civica Rinnoviamo Casapesenna, con grande orgoglio continua il suo tour elettorale in vista delle prossime Elezioni Amministrative previste per Giugno 2024. “Questo momento rappresenta l’affermazione di un progetto collettivo che vuole proseguire in quel solco ... Continua a leggere>>