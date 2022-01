Nuovo triangolo al GF Vip: Antonio Medugno è fidanzato con Giulia D’Urso, ma ha un flirt con Clarissa Selassiè (Di sabato 29 gennaio 2022) Lei è Giulia D’Urso, ex fidanzata di Giulio Graselli ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A quanto pare Antonio Medugno la stava frequentando mentre aveva un flirt con Clarissa Selassiè. Il modello, dopo aver fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, ha svelato di provare interesse per Jessica Selassiè. Nel frattempo Deianira Marzano ha pubblicato un video (che trovate in apertura del nostro articolo) con protagonisti Antonio e Giulia facendo una precisazione: Giulia D’Urso veniva spesso a Napoli per Antonio. Una storia che non è mai decollata perché non parla delle cose sue che non vuole far sapere invece di minacciare che ci sono video a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Lei è, ex fidanzata di Giulio Graselli ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A quanto parela stava frequentando mentre aveva uncon. Il modello, dopo aver fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, ha svelato di provare interesse per Jessica. Nel frattempo Deianira Marzano ha pubblicato un video (che trovate in apertura del nostro articolo) con protagonistifacendo una precisazione:veniva spesso a Napoli per. Una storia che non è mai decollata perché non parla delle cose sue che non vuole far sapere invece di minacciare che ci sono video a ...

Advertising

solfabia : @koala_moonlight Punta al nuovo triangolo per portare avanti sto teatrino altre due/3 settimane! Che palle, te lo p… - FFinschen : Il panettiere è già in crisi e di nuovo dice che è giunta la sua ora, perché ormai gli chiedono solo del triangolo… - vedanama : RT @AstronautiCAST: Nuovo podcast disponibile! AstronautiCAST 15x14 - Il triangolo non l'avevo considerato - - Enrico_Kine : RT @AstronautiCAST: Nuovo podcast disponibile! AstronautiCAST 15x14 - Il triangolo non l'avevo considerato - - AstronautiCAST : Nuovo podcast disponibile! AstronautiCAST 15x14 - Il triangolo non l'avevo considerato - -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo triangolo Gf Vip, nuovo triangolo: il nuovo entrato Medugno tra Clarissa e l'ex corteggiatrice Giulia D'Urso leggo.it Gf Vip, nuovo triangolo: il nuovo entrato Medugno tra Clarissa e l'ex corteggiatrice Giulia D'Urso Ieri sera, Antonio Medugno è entrato nella casa del GF Vip come nuovo concorrente. Dopo poche ore, è giò nato un triangolo amoroso. Lui stesso è entrato nella ...

Antonio Medugno, Giulia D'Urso vs Clarissa Selassiè/ “A Roma per te? Senza parole” Clarissa non ha mai rivelato il nome, ma visti i dettagli tutti i riferimenti sembrerebbero proprio ad Antonio Medugno: vedremo come evolverà questo nuovo “triangolo”. Antonio Medugno, chi è il nuovo ...

Ieri sera, Antonio Medugno è entrato nella casa del GF Vip come nuovo concorrente. Dopo poche ore, è giò nato un triangolo amoroso. Lui stesso è entrato nella ...Clarissa non ha mai rivelato il nome, ma visti i dettagli tutti i riferimenti sembrerebbero proprio ad Antonio Medugno: vedremo come evolverà questo nuovo “triangolo”. Antonio Medugno, chi è il nuovo ...