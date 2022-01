Kyrgios e Kokkinakis, lo Slam della rinascita che scatena l'Australia (Di sabato 29 gennaio 2022) Testa e fisico. La prima ha tirato per la coda il talento sfuggente di Nick Kyrgios e l'ha tenuto sempre in mano, a eccezione di qualche sgusciata estemporanea. Il secondo ha tassato Thanasi ... Leggi su gazzetta (Di sabato 29 gennaio 2022) Testa e fisico. La prima ha tirato per la coda il talento sfuggente di Nicke l'ha tenuto sempre in mano, a eccezione di qualche sgusciata estemporanea. Il secondo ha tassato Thanasi ...

Advertising

Eurosport_IT : VINCONO GLI SPECIAL K! ?????? Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis vincono il doppio agli Australian Open! ????????… - FiorinoLuca : Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis sono i nuovi campioni di doppio degli Australian Open ???? The Special K! - LaDialettica : C'è stato un tempo in cui se digitavi 'Kyrgios Kokkinakis' su Google ti uscivano subito i nomi Vekic e Wawrinka - DilettaBarilla : In una finale tutta australiana Nick #Kyrgios e Thanasi #Kokkinakis vincono il titolo nel doppio maschile agli… - TV7Benevento : Tennis: Australian Open, a Kyrgios e Kokkinakis il titolo di doppio maschile... -