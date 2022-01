Gli ostacoli per Elisabetta Belloni sulla strada verso il Quirinale (Di sabato 29 gennaio 2022) Sarà quello di Elisabetta Belloni il nome della “donna in gamba” di cui ieri Salvini ha parlato alla stampa seguito anche da Conte e da quel criptico “una presidente o un presidente all’altezza di Mattarella” pronunciato da Letta. In realtà la strada per il Quirinale per il capo del DIS è molto più impervia di quanto poteva apparire appena qualche ora fa, a caldo. Non a caso una nota del Nazareno denuncia, senza mezzi termini “improvvide fughe in avanti”. Di chi? Di Matteo Salvini e Giuseppe Conte. E monta tra i parlamentari l’irritazione verso l’alleato, da molti ormai considerato sempre meno come tale. “E’ da una settimana che Conte cerca l’asse con Salvini. E Frattini e ora Belloni… Basta”. Tutto è iniziato con la tragedia del quinto scrutinio che ha portato al macello ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Sarà quello diil nome della “donna in gamba” di cui ieri Salvini ha parlato alla stampa seguito anche da Conte e da quel criptico “una presidente o un presidente all’altezza di Mattarella” pronunciato da Letta. In realtà laper ilper il capo del DIS è molto più impervia di quanto poteva apparire appena qualche ora fa, a caldo. Non a caso una nota del Nazareno denuncia, senza mezzi termini “improvvide fughe in avanti”. Di chi? Di Matteo Salvini e Giuseppe Conte. E monta tra i parlamentari l’irritazionel’alleato, da molti ormai considerato sempre meno come tale. “E’ da una settimana che Conte cerca l’asse con Salvini. E Frattini e ora… Basta”. Tutto è iniziato con la tragedia del quinto scrutinio che ha portato al macello ...

Advertising

neXtquotidiano : Gli ostacoli per Elisabetta Belloni sulla strada verso il Quirinale - RealAtletico1 : RT @NicoSchira: Fumata nera nel summit odierno tra l’agente di Alvaro #Morata (Juanma Lopez) e l’#AtleticoMadrid per sbloccare il passaggio… - MonaShehata : RT @NicoSchira: Fumata nera nel summit odierno tra l’agente di Alvaro #Morata (Juanma Lopez) e l’#AtleticoMadrid per sbloccare il passaggio… - lishaonan63 : RT @migliaccio31: @erminiopasquat1 @BrindusaB1 @lagatta4739 @karmendida @scastaldi9 @Matibo11 @ValerioLivia @NadiaZanelli1 @smarucci461 @Ba… - lorena503656851 : @CanYamanTheKing Guardando il mio passato ho avuto tante mancanze che bruciano ancora oggi. Gli ostacoli si superan… -