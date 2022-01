Lucrezia Selassié trova la sorpresa che le ha lasciato Manuel (VIDEO) (Di venerdì 28 gennaio 2022) La commozione di Lucrezia Selassié Il rapporto di Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié ha avuto molti alti e bassi fin dall’inizio del Grande Fratello Vip. Prima si sono avvicinati, poi si sono allontanati in maniera brusca. Tuttavia la Principessa ha sempre creduto in questo amore e ha fatto di tutto per riprendersi il ragazzo che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 28 gennaio 2022) La commozione diIl rapporto diBortuzzo eha avuto molti alti e bassi fin dall’inizio del Grande Fratello Vip. Prima si sono avvicinati, poi si sono allontanati in maniera brusca. Tuttavia la Principessa ha sempre creduto in questo amore e ha fatto di tutto per riprendersi il ragazzo che L'articolo proviene da Novella 2000.

eternaurll : lucrezia selassie sei e sarai per sempre la mia vita - ylepass899 : RT @acidamenteacida: quanta falsità in quella casa,menomale che c’è lucrezia hailé selassié - acidamenteacida : quanta falsità in quella casa,menomale che c’è lucrezia hailé selassié - mickyCREE : RT @Novella_2000: Lulù stufa del triangolo Alex-Delia-Soleil vuole boicottare la puntata (VIDEO) #gfvip - Novella_2000 : Lulù stufa del triangolo Alex-Delia-Soleil vuole boicottare la puntata (VIDEO) #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Lucrezia Selassié 'Sento che tornerà a camminare': Lulù e la promessa a Manuel ? Lucrezia Hailè Selassié Stan Acc 26% (@lulafatina) January 27, 2022

Grande Fratello Vip, Lulù stufa di Alex - Sorge - Duran: 'Ridicole tarantelle, sono d'accordo' ... lui e i suoi tweet del cavolo", ha tuonato Selassié nello sfogo che i siti di Gossip stanno ... Anche Lucrezia, dunque, pensa che Belli, Sorge e Duran stiano portando avanti un copione prestabilito, ...

... lui e i suoi tweet del cavolo", ha tuonato Selassié nello sfogo che i siti di Gossip stanno ... Anche Lucrezia, dunque, pensa che Belli, Sorge e Duran stiano portando avanti un copione prestabilito, ...