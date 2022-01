Fiorentina, iniziate le visite mediche per Cabral (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Fiorentina è pronta ad accogliere il dopo Vlahovic: l’attaccante Cabral è arrivato per effettuare le visite mediche con la viola La Fiorentina è pronta ad abbracciare il sostituto di Vlahovic. Giornata di visite mediche per Cabral, arrivato ieri dal Basilea. Questa mattina effettuerà tutti i test e poi metterà la firma sul contratto della Fiorentina e potrà iniziare la sua nuova avventura. A riferirlo Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Laè pronta ad accogliere il dopo Vlahovic: l’attaccanteè arrivato per effettuare lecon la viola Laè pronta ad abbracciare il sostituto di Vlahovic. Giornata diper, arrivato ieri dal Basilea. Questa mattina effettuerà tutti i test e poi metterà la firma sul contratto dellae potrà iniziare la sua nuova avventura. A riferirlo Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina iniziate Italiane in Serie A: la statistica premia Valentina Giacinti - 13giornata La neo attaccante della Fiorentina, dopo lo spettacolare 2 - 2 maturato a Vinovo nel big match del ... ma da 36 vittorie consecutive in A, iniziate nel febbraio 2020 con l'Inter. Il pareggio strappato ...

Serie A, Szczesny viaggia da solo. Manuale per i calciatori ancora senza green pass Anzi, iniziate a farci l'abitudine. Il super green pass obbligatorio rischia di togliere il calcio ...30 Sassuolo - Genoa 1 - 1 18:30 Milan - Roma 3 - 1 18:30 Salernitana - Venezia 20:45 Fiorentina - ...

Fiorentina, iniziate le visite mediche per Cabral Calcio News 24 VIDEO FV, Vlahovic è al J-Medical: visite iniziate Dusan Vlahovic è appena arrivato al J-Medical, la struttura sanitaria di proprietà della Juventus, a Torino, dove a breve l'ex centravanti della Fiorentina effettuerà ...

VIDEO FV, Test per Cabral: è il primo giorno viola Dopo quelle di Dusan Vlahovic a Torino (LEGGI QUI), sono iniziate da pochi minuti anche le visite mediche di Arthur Cabral con la Fiorentina. Il centravanti brasiliano, accolto dal dottor Serni, ...

