' Cercasi receptionist | le candidate ci mandino una foto in costume' | 10mila euro di multa a

Una multa da 10mila euro. Questa la sanzione che un'azienda di Napoli ha ricevuto per aver chiesto in un annuncio di lavoro da receptionist le foto in costume da bagno delle candidate. Martedì 25...

