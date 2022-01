Calciomercato Milan: Castillejo blocca la trattativa col Valencia (Di venerdì 28 gennaio 2022) . Lo spagnolo non ha ancora dato il via libera Nuovi sviluppi sulla trattativa tra Milan e Valencia per trasferire Samu Castillejo in Spagna. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, la trattativa sarebbe al momento bloccata e a definire la fase di stallo sarebbe proprio il calciatore, che non ha ancora dato il suo via libera al trasferimento. In questo senso, la giornata di lunedì dovrebbe essere la deadline per definire la cessione di Castillejo al Valencia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) . Lo spagnolo non ha ancora dato il via libera Nuovi sviluppi sullatraper trasferire Samuin Spagna. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, lasarebbe al momentota e a definire la fase di stallo sarebbe proprio il calciatore, che non ha ancora dato il suo via libera al trasferimento. In questo senso, la giornata di lunedì dovrebbe essere la deadline per definire la cessione dial. L'articolo proviene da Calcio News 24.

