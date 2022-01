Spaccio alle Beni Stabili: un arresto della Polizia di Stato (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’instancabile attività antidroga dei Falchi della Squadra Mobile ha permesso questa volta di scoprire una frenetica attività di Spaccio, messa in atto da un noto pregiudicato tarantino di 38 anni, nel complesso edilizio della “Beni Stabili”. La difficile attività di monitoraggio durata alcuni giorni ha fornito le indicazioni necessarie per poter intervenire e bloccare definitivamente lo spacciatore. Il 38enne, come registrato dai poliziotti, aspettava i suoi clienti davanti all’ingresso di uno dei tanti caseggiati e, dopo un rapido scambio, risaliva con altrettanta rapidità al piano ammezzato del condominio per prelevare qualcosa, presumibilmente dosi di sostanza stupefacente, nascoste all’interno in un vano dei contatori elettrici. La difficile conformazione della zona ha ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’instancabile attività antidroga dei FalchiSquadra Mobile ha permesso questa volta di scoprire una frenetica attività di, messa in atto da un noto pregiudicato tarantino di 38 anni, nel complesso edilizio”. La difficile attività di monitoraggio durata alcuni giorni ha fornito le indicazioni necessarie per poter intervenire e bloccare definitivamente lo spacciatore. Il 38enne, come registrato dai poliziotti, aspettava i suoi clienti davanti all’ingresso di uno dei tanti caseggiati e, dopo un rapido scambio, risaliva con altrettanta rapidità al piano ammezzato del condominio per prelevare qualcosa, presumibilmente dosi di sostanza stupefacente, nascoste all’interno in un vano dei contatori elettrici. La difficile conformazionezona ha ...

