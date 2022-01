(Di giovedì 27 gennaio 2022)“voce del popolo”si è rotta le scatole delche vede protagonisti Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Per questo motivo ha fatto unaper l’appuntamento live di domani sera con il Grande Fratello Vip.per “” ildel GF Vip Cosa succederà nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

infoitcultura : Lulù Selassié vuole boicottare il Grande Fratello: la strategia è pronta - tuttopuntotv : Lulù Selassié vuole boicottare il Grande Fratello: la strategia è pronta #GFVip6 #GFVip #luluemanuel #fairylu #lulu… - blogtivvu : Lulù Selassiè fa una proposta per “sabotare” il triangolo artistico del GF Vip: ecco quale – VIDEO - IsaeChia : #GfVip 6, Clarissa Selassié rivela che sta frequentando uno dei ragazzi che sta per entrare nella Casa: ecco chi… - Chilloutbro12 : Bgiorno con lulu selassie la mia unica papabile vincitrice attuale -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassiè

Molti telespettatori del GF Vip hanno notato l'atteggiamento di Giucas Casella, sottolineando la sua anima strategica: ecco la sua battutina su Barù a letto con Jessica Selassié che sta facendo ..., proposta per "sabotare" il triangolo artistico del GF Vip Cosa succederà nella puntata di venerdì? Si parlerà sicuramente delle radio. Un pezzetto però, non per un'ora. Ma perché non ...