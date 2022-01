'Francesco Bianconi Accade', il nuovo album dell'artista che rende omaggio ai grandi nomi della musica italiana (Di giovedì 27 gennaio 2022) ' Francesco Bianconi Accade ', Francesco Bianconi dopo 'Forever' ritorna con un album che rende omaggio ai grandi autori della musica italiani, da Francesco Guccini a Federico Fiumani, Ornella Vanoni ... Leggi su leggo (Di giovedì 27 gennaio 2022) '',dopo 'Forever' ritorna con uncheaiautoriitaliani, daGuccini a Federico Fiumani, Ornella Vanoni ...

Advertising

DietrolaNotizia : 'Francesco Bianconi Accade' il nuovo album di cover - Newsic1 : FRANCESCO BIANCONI “Francesco Bianconi Accade”. Il disco traccia per traccia - SMSNEWSOFFICIAL : FRANCESCO BIANCONI: ACCADE, IL NUOVO ALBUM DI COVER, IN USCITA VENERDI’ 28 GENNAIO - setidicessi : No, tranquilla, non me ne frega niente della tua storia su IG. Stavo solo guardando quella di Francesco Bianconi e dopo mi è partita la tua. - Valenti04673042 : Bianconi, parodia o ennesimo sprizzo d'arte? ?? Ecco un brano per te… Playa (feat. Baby K) di Francesco Bianconi -