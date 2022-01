Ferrari - La Daytona SP3 vince il premio Most Beautiful Supercar 2022

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 27 gennaio 2022) LaSP3 non è stata ancora consegnata ai clienti ma ha già conquistato un: si tratta del titolo, assegnato in occasione della tredicesima edizione del Festival Automobile International di Parigi. Allo stesso tempo, il team di design dellaguidato da Flavio Manzoni ha vinto il Grand Prize of Design. Un'Icona dedicata alle Sport Prototipo del Cavallino. LaSP3, svelata alle finali Mondialidel 2021, fa parte della gamma Icona: la stessa che ha già dato vita alle barchette Monza SP1 ed SP2. Si tratta delle più esclusive realizzazioni del Cavallino, dedicate a una stretta cerchia di collezionisti (selezionati dalla Casa stessa) e ispirati ai grandi ...