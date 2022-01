“Commisso Joker”, contestazione dei tifosi della Fiorentina: l’addio di Vlahovic scatena la furia [FOTO] (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nervi tesi in casa Fiorentina, in particolar modo si è registrata la contestazione dei tifosi per il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus. Non solo il calciatore, anche il presidente Rocco Commisso è finito nel mirino. Si tratta dell’ennesima delusione per i tifosi viola per il passaggio di un altro calciatore di alto livello ai rivali storici, era già successo con Baggio, Bernardeschi e Chiesa. Nel mirino è finito anche il presidente Rocco Commisso. Uno striscione con il suo volto, truccato da Joker, è stato affisso sul Ponte Vecchio, a Firenze. Poco dopo è stato rimosso dalla Polizia Municipale. L'articolo “Commisso Joker”, contestazione dei tifosi della ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nervi tesi in casa, in particolar modo si è registrata ladeiper il passaggio di Dusanalla Juventus. Non solo il calciatore, anche il presidente Roccoè finito nel mirino. Si tratta dell’ennesima delusione per iviola per il passaggio di un altro calciatore di alto livello ai rivali storici, era già successo con Baggio, Bernardeschi e Chiesa. Nel mirino è finito anche il presidente Rocco. Uno striscione con il suo volto, truccato da, è stato affisso sul Ponte Vecchio, a Firenze. Poco dopo è stato rimosso dalla Polizia Municipale. L'articolo “”,dei...

Advertising

cmdotcom : #Fiorentina, #Commisso come Joker: spunta la caricatura al Ponte Vecchio - davideinno85 : RT @mirkonicolino: #Firenze: lenzuolo con #Commisso truccato da #joker su #PonteVecchio. Open your eyes, finally - CalcioWeb : I tifosi della #Fiorentina continuano la contestazione per il passaggio di #Vlahovic alla Juventus: nel mirino anch… - ILOVEPACALCIO : Fiorentina: Commisso-Joker, lo striscione di protesta dei tifosi viola - Ilovepalermocalcio - mcrisj01 : RT @mirkonicolino: #Firenze: lenzuolo con #Commisso truccato da #joker su #PonteVecchio. Open your eyes, finally -