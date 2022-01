Cheesecake alle mele: una delizia sopraffina per veri intenditori! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un dolce alle mele che non puoi permetterti di non realizzare nella tua cucina è la Cheesecake al crumble di mele. Dolcissima e morbida come una nuvola ti conquisterà, letteralmente. Certo la preparazione richiede vari passaggi ma la squisitezza di questo dolce li vale tutti. Non ti pentirai di aver indossato il grembiule! Mela caramellata Per preparare la mela caramellata abbiamo bisogno di: 30 gr di zucchero semolato 150 gr di burro non salato 1 mela Tagliamo una mela a metà ed eliminiamo il torsolo. Dopodiché ricaviamo vari spicchi e sbucciamola. Dopo averla tagliata a cubetti mettiamo da parte. Adagiamo una pentola su un fuoco medio e facciamo sciogliere lo zucchero al suo interno. Aggiungiamo il burro e una volta sciolto aggiungiamo la mela e la buccia. Dopo qualche minuto eliminiamo le bucce e lasciamo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un dolceche non puoi permetterti di non realizzare nella tua cucina è laal crumble di. Dolcissima e morbida come una nuvola ti conquisterà, letteralmente. Certo la preparazione richiede vari passaggi ma la squisitezza di questo dolce li vale tutti. Non ti pentirai di aver indossato il grembiule! Mela caramellata Per preparare la mela caramellata abbiamo bisogno di: 30 gr di zucchero semolato 150 gr di burro non salato 1 mela Tagliamo una mela a metà ed eliminiamo il torsolo. Dopodiché ricaviamo vari spicchi e sbucciamola. Dopo averla tagliata a cubetti mettiamo da parte. Adagiamo una pentola su un fuoco medio e facciamo sciogliere lo zucchero al suo interno. Aggiungiamo il burro e una volta sciolto aggiungiamo la mela e la buccia. Dopo qualche minuto eliminiamo le bucce e lasciamo ...

Advertising

RossellaIacobe1 : RT @FoodNetworkIT: Baked potatoes, zuppa di pollo e mais e New York cheesecake: @homemadebybenny ci porta in America! ???? Oggi alle 14.45… - italymystery : RT @FoodNetworkIT: Baked potatoes, zuppa di pollo e mais e New York cheesecake: @homemadebybenny ci porta in America! ???? Oggi alle 14.45… - homemadebybenny : RT @FoodNetworkIT: Baked potatoes, zuppa di pollo e mais e New York cheesecake: @homemadebybenny ci porta in America! ???? Oggi alle 14.45… - BanijayItalia : RT @FoodNetworkIT: Baked potatoes, zuppa di pollo e mais e New York cheesecake: @homemadebybenny ci porta in America! ???? Oggi alle 14.45… - FoodNetworkIT : Baked potatoes, zuppa di pollo e mais e New York cheesecake: @homemadebybenny ci porta in America! ???? Oggi alle 1… -