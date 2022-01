Camilla Canepa: i medici di Lavagna sapevano del vaccino AstraZeneca (Di giovedì 27 gennaio 2022) Restano ancora dei punti da chiarire sul caso di Camilla Canepa, la studentessa di 18 anni di Sestri Levante (Genova), morta a giugno dopo essere stata vaccinata ad un open day. Dalle audizioni dei medici fatte dai pubblici ministeri Francesca... Leggi su europa.today (Di giovedì 27 gennaio 2022) Restano ancora dei punti da chiarire sul caso di, la studentessa di 18 anni di Sestri Levante (Genova), morta a giugno dopo essere stata vaccinata ad un open day. Dalle audizioni deifatte dai pubblici ministeri Francesca...

