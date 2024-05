Big Mama | Ho conquistato Lodovica con pasta e patate E dopo la laurea le proporrò il matrimonio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 9 maggio 2024) Marianna Mammone, alias Big, ha appena vinto il disco d’oro con La rabbia non ti basta. La cantante di San Michele di Serino in Irpinia ha superato il body shaming e un linfoma di Hodgkin. E in un’intervista al Corriere della Sera oggi racconta che nella classifica delle più carine della classe finiva all’ultimo posto: «Perché sei chiatta». «I ragazzini si difendono da una vita cattiva con la perfidia. Invece non giustifico gli adulti». C’era infatti un professore che la sbeffeggiava e che non si è mai scusato: «Ma quando mai? Mi ha scritto un messaggio come se fossi sua figlia: “Marianna cara, ti ricordi di me?”. L’ho ignorato. Se gli dicessi che mi ha fatto stare male risponderebbe: “Vabbé ma io stavo giocando”. Quel professore non si rende conto che ha dato il via a una valangata di commenti negativi e battute dei compagni di scuola». La violenza Parla ...