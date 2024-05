Traffico Roma del 09-05-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità anche per un incidente in carreggiata interna Ci sono code a tratti tra Casilina e Pontina analoga situazione su via Pontina per un incidente code da Castel di Decima al bivio per il in direzione del sempre per un incidente resta chiusa da questa mattina via Prenestina tra via del Fosso dell’Osa e via Prenestina Nuova ripercussioni di rallentamenti sulle vie adiacenti deviate le linee ero 45508 in entrambe le direzioni ricordiamo che per lavori sono chiuse le carreggiate centrali di via dei Monti Tiburtini in prossimità dell’ospedale Sandro inevitabili ripercussioni alal momento in coda tra via Filippo Fiorentini e via Giuseppe seguenza dalle ore 9 alle 14 in programma una manifestazione nei pressi Ministero dell’Istruzione del merito non si escludono ...