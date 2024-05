Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 9 maggio 2024) Unaossea è una lesione di origine traumatica o patologica, che può interessare qualsiasi parte dello scheletro. Esistono diversi tipi died è possibile classificarle sulla base della loro eziologia o in base al posizionamento dei monconi a seguito dell’evento lesivo. In particolare, unaè un tipo di lesione in cui la rottura dell’osso porta alla formazione di due o più segmenti ossei che migrano dalla loro posizione fisiologica; si tratta di una condizione molto delicata che richiede particolare attenzione da parte dello staff medico. Quando un paziente riporta una, è estremamente importante intervenire tempestivamente, al fine di ripristinare completamente le funzionalità dell’area interessata: se non trattata adeguatamente, ...