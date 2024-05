In Italia una donna su cinque perde il lavoro dopo essere diventata madre

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il 72,8% delle convalide delle dimissioni dei neogenitori riguarda le donne. Lo rivela il nuovo rapporto sulla maternità pubblicato da Save The Children.

Madonna chiude il suo tour in Brasile davanti a 1 milione e 600 mila persone , ma un italiano nella storia ha fatto meglio di lei L'articolo Madonna in Brasile davanti a 1 milione e 600 mila persone (ma un italiano fa meglio) proviene da Novella ...

AGI - Sempre meno nascite in Italia . E una lavoratrice su cinque esce dal mondo del lavoro dopo aver avuto un figlio. Nel 2023 abbiamo raggiunto un nuovo minimo storico in un Paese ormai stabilmente ferme sotto le 400mila unità, con un calo del ...

Un anno fa accoglieva Noemi: serata sulla Culla per la Vita - Un anno fa accoglieva Noemi: serata sulla Culla per la Vita - L’INCONTRO. Croce Rossa e Associazione italiana donne medico promuovono per venerdì 10 maggio un momento di riflessione.

Un poliziotto accoltellato a Milano, è grave - Un poliziotto accoltellato a Milano, è grave - Un agente di polizia è stato accoltellato in modo grave Intorno alla mezzanotte nei pressi della stazione di Lambrate a Milano. La Polizia è intervenuta per un uomo che stava lanciando pietre contro i ...