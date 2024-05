Feralpisalo’-Ternana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 9 maggio 2024) Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli umbri devono assolutamente vincere per garantirsi un posto nel playout contro i padroni di casa già retrocessi.si giocherà venerdì 10 maggio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Garilli: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Pur avendo lottato fino alla fine, i lombardi non sono riusciti a mantenere la categoria. La squadra di Zaffaroni ha dimostrato di potersela giocare con chiunque, ma la poca esperienza ha pesato Gli umbri non possono lasciarsi sfuggire l’occasione di vincere per raggiungere il playout o eventualmente anche la salvezza diretta in caso di successo dello Spezia. La squadra di Breda ha due punti di vantaggio su Bari ed Ascoli LE...