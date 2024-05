Mo | Israele - ‘decisione Usa su armi condizionerebbe Idf su altri fronti’

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tel Aviv, 9 mag. (Adnkronos) – La difesa israeliana teme che la decisione degli Stati Uniti di ritardare le spedizioni dipossa influenzare la preparazione dell’Idf riguardo potenziali conflitti sufronti. Lo scrive Haaretz, secondo cui i funzionari della difesa sono preoccupati per un deterioramento delle relazioni tra il governo israeliano e l?amministrazione Biden e hanno avvertito i loro capi politici che questa crisi significa un cambiamento nelle relazioni-Usa dall?inizio della guerra. Gli alti ufficiali dell?Idf hanno messo in guardia il governo sulle potenziali conseguenze, sottolineando la necessità di chiarimenti. L'articolo CalcioWeb.

Biden avverte Israele: "Stop alle armi offensive se invade Rafah" - Biden avverte israele: "Stop alle armi offensive se invade Rafah" - Stop alla fornitura di armi offensive a israele se invade Rafah. C'è una svolta clamorosa nei rapporti tra Stati Uniti e israele. Il presidente Usa Joe Biden, in una intervista in esclusiva alla Cnn, ...

Pasticcio Superbonus, Toti inguaia la destra, Bortone punita dalla Rai, gli Usa fermano le armi per Israele. Le prime pagine - Pasticcio Superbonus, Toti inguaia la destra, Bortone punita dalla Rai, gli Usa fermano le armi per israele. Le prime pagine - Toti inguaia il centrodestra, gli Usa fermano le armi per israele, pasticcio Superbonus, Bortone Punita per scurati. La rassegna stampa TOTI INGUAIA IL CENTRODESTRA L'indagine sul presunto sistema Tot ...

Israele, Biden minaccia lo stop alle armi. La replica al pressing: "Deludenti" - israele, Biden minaccia lo stop alle armi. La replica al pressing: "Deludenti" - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che interromperà le spedizioni di armi americane a israele se il primo ministro ...