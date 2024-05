Vis Giovanetti | In certe gare ci vuole coraggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Fulvio, già bandiera della Vis con cui ha giocato cinque campionati, nella sua carriera in biancorosso ha disputato anche uno spareggio, quello perso contro il Monturano ad Ancona ai rigori (stagione 83-84) che vide sfumare la serie D, ma poi il club fu ripescato. Per lui 101 partite con la Vis, che ha poi allenato nel 2009 vincendo il campionato di Promozione (ha guidato anche le giovanili). Con l’Ancona era al "Benelli" e il 19 maggio ci sarà per la gara di ritorno. Per lui anche cinque anni da allenatore nelle giovanili dell’Hellas Verona e due a Palermo come osservatore.come si vincono gli spareggi? "Queste sono partite diverse da quelle di campionato. Sono partite in cui si accumulano ansie e tensioni. Bisogna lavorare in questo senso e penso che lo stiano facendo. Le squadre sono composte da ragazzi che avvertono ...