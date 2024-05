Il gusto delle cose | cibo - sensualità ed estetica nel film con Juliette Binoche

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 9 maggio 2024) Una storia d’amore e pa, ma anche un esercizio di tecnica registica e due grandi attori in scena. Ilarriva nelle sale italiane da giovedì 9 maggio distribuito da Lucky Red, dopo aver il Premio per la Miglior Regia ed esser stato scelto come candidato della Francia agli...