25 Gennaio 2022 – Biden firma ordine esecutivo per considerare reato le moleste sessuali a livello militare. Russia prima di rispondere a Usa e Nato studierà i documenti. Moderna ha inoculato il primo vaccino anti Omicron (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che firmerà un ordine esecutivo volto a considerare le molestie sessuali un reato ai sensi del Codice uniforme di giustizia militare. La Russia non si affretterà a commentare le risposte di Usa e Nato alle richieste di garanzie di sicurezza avanzate da Mosca, perché ci vuole tempo per analizzarle. “Tutti i documenti sono in possesso del presidente” russo Vladimir Putin, “naturalmente ci vorrà tempo per analizzare” le risposte, “non saltiamo a nessuna conclusione affrettata“, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Moderna sta testando un booster COVID-19 specifico per la variante Omicron e ha annunciato oggi di ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha dichiarato che firmerà unvolto ale molestieunai sensi del Codice uniforme di giustizia. Lanon si affretterà a commentare le risposte di Usa ealle richieste di garanzie di sicurezza avanzate da Mosca, perché ci vuole tempo per analizzarle. “Tutti isono in possesso del presidente” russo Vladimir Putin, “naturalmente ci vorrà tempo per analizzare” le risposte, “non saltiamo a nessuna conclusione affrettata“, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.sta testando un booster COVID-19 specifico per la variantee ha annunciato oggi di ...

