Sfera Ebbasta sarà papà di un maschietto: svelato il nome sui social (Di martedì 25 gennaio 2022) Sfera Ebbasta e la fidanzata Angelina Lacour hanno dato una splendida festa per svelare il nome del loro bambino, che sarà un maschietto. La coppia ha annunciato la gravidanza alcune settimane fa e al gender reveal party hanno organizzato le cose in grande stile, con tanto di palloncini e torta a tema. Sfera Ebbasta (al secolo Gionata Boschetti) ha svelato che il primo figlio atteso con Angelina Lacour sarà un maschietto e che il suo nome sarà Gabriel. La coppia ha dato l'annuncio ufficiale durante una speciale festa dedicata al piccolo in arrivo, con tanto di palloncini, coriandoli e torta a tema.

