Livorno | ragazzine di 15 anni insultano e picchiano un bambino perché ebreo

(Di martedì 25 gennaio 2022) Sputi, calci e offese antisemite nei confronti di undi 12da parte di due ragazze di 15che lo hanno aggredito domenica pomeriggio in un parco cittadino a Venturina Terme, nel comune di Campiglia Marittima, in provincia di. Ilsarebbe stato insultato con frasi del tipo "di m...., devi morire nel forno.. devi stare zittosei un". A riferirlo il padre della vittima che ha chiamato in comune per mettere a conoscenza la sindaca di quanto accaduto al figlio e ha sporto denuncia ai carabinieri per ingiurie e lesioni.