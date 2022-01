Data presentazione Samsung Galaxy S22 ancora confermata e nuovo video dal vivo (Di martedì 25 gennaio 2022) Si rincorrono le conferme della Data di presentazione dei Samsung Galaxy S22. Anche in questa giornata del 25 dicembre, torna alla ribalta l’appuntamento del prossimo 9 febbraio come quello individuato dal produttore per l’uscita di tutta la nuova serie ammiraglia. Il colpevole ritardo con cui la stessa Samsung sta mancando di comunicare al mondo intero le sue intenzione, è riempito dagli innumerevoli leak che vorrebbero il prossimo lancio praticamente tra due settimane. Anche attraverso un tipster autorevole e noto come Evleaks apprendiamo che l’appuntamento per la presentazione dei Samsung Galaxy S22 sarebbe fissato per il giorno 9 febbraio. A corredare l’anticipazione giunge anche la presunta locandina dell’evento presente in apertura articolo. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Si rincorrono le conferme delladideiS22. Anche in questa giornata del 25 dicembre, torna alla ribalta l’appuntamento del prossimo 9 febbraio come quello individuato dal produttore per l’uscita di tutta la nuova serie ammiraglia. Il colpevole ritardo con cui la stessasta mancando di comunicare al mondo intero le sue intenzione, è riempito dagli innumerevoli leak che vorrebbero il prossimo lancio praticamente tra due settimane. Anche attraverso un tipster autorevole e noto come Evleaks apprendiamo che l’appuntamento per ladeiS22 sarebbe fissato per il giorno 9 febbraio. A corredare l’anticipazione giunge anche la presunta locandina dell’evento presente in apertura articolo. ...

